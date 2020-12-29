Оцепление по периметру, проход через металлодетекторы: ГУВД обозначило места новогодних гуляний в столице

ГУВД Мингорисполкома информировало, что все основные места проведения праздничных гуляний, где ожидается массовое присутствие граждан, будут оцеплены по периметру и заблаговременно обследованы на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Проход туда будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с использованием металлодетекторов.

Милиция просит граждан воздержаться от проноса в места проведения праздничных мероприятий взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, колюще-режущих предметов, напитков в стеклянной таре, тетрапакетах и темных пластиковых бутылках.

Категорически будет запрещено проносить и распивать в местах проведения праздничных мероприятий алкогольные напитки и пиво.

В новогоднюю ночь на территории столицы основные мероприятия пройдут на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Помимо этого праздничные мероприятия пройдут на территории каждого района Минска. В 1.30 запланирован праздничный новогодний фейерверк в Александровском сквере. Также запланировано проведение двух фейерверков на площадке у Ледового дворца на ул. Притыцкого и в парке Уго Чавеса. В этих местах будет организована работа контрольно-пропускных и фильтрационных пунктов.

На проспекте Независимости планируются временные ограничения движения транспорта, в частности, по проспекту Независимости на участке от ул. Ленина до ул. Я.Купалы, на ул. Энгельса на участке от проспекта Независимости до ул. Интернациональной, по ул. Интернациональной на участке от ул. Я.Купалы до ул. Ленина.

Также с 22.00 31 декабря будет исключена посадка и высадка пассажиров на остановках общественного транспорта в районе пл. Октябрьской и «Дворец спорта» (расположенной по четной стороне проспекта Победителей).

31 декабря будет ограничен въезд на территорию, прилегающую:

к КС РУП «Дворец спорта» возле большой и малой арены;

к площади Октябрьской;

к Минской городской ратуше;

к ГКСУ «Чижовка-Арена»;

к местам проведения районных мероприятий.

Инспекторы Государственной автомобильной инспекции усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы.

Любители новогодних фейерверков должны помнить, что при самовольном использовании пиротехнических изделий в местах проведения массовых мероприятий либо значительного скопления граждан они могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 17.1 Кодекса об административных 7 правонарушениях Республики Беларусь (мелкое хулиганство) с наказанием в виде штрафа или административного ареста, предупредили милиционеры.

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