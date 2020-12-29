Начало вакцинации против коронавируса российским «Спутником V» объявлено в Беларуси

В Беларуси было объявлено начало вакцинации против нового коронавируса COVID-19 российским «Спутником V». Сегодня, 29 декабря 2020 года, в Беларусь прибыла 1-я партия вакцины.

Министерство здравоохранения РБ, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной.

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич также добавил, что в нашей стране создана система хранения вакцины, которая позволяет соблюдать холодовую цепь, закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, которое позволяет транспортировать вакцину.

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