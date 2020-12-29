На хабаровскую журналистку составили протокол об “участии в митинге”, который она освещала

Журналистку издания RusNews Александру Рунову задержали после суда из-за акции в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и отвезли в полицию, где на нее составили административный протокол об “участии в митинге”. Об этом Рунова рассказала “МБХ медиа”.

Она отметила, что суд оштрафовал ее на тысячу рублей по статье о неповиновении сотруднику полиции (19.3 КоАП) якобы из-за того, что она мешала ему “вести оперативную съемку” на акции 28 ноября.

“После этого я собралась идти домой, но я не успела даже дойти до выхода, как меня уже там, в суде, схватили сотрудники полиции, стали говорить, что я задержана и меня повезут в отдел для составления протокола. У меня дети маленькие, нужно было срочно ехать домой. Они меня взяли под руки и отвезли в отдел, там составили протокол по части 8 статьи 20.2 [КоАП]”, – рассказала Рунова.

Она отметила, что ей вменили участие в митинге в защиту Фургала 31 октября, хотя она просто освещала события. “На видео видно, что я иду с камерой, у меня в руках микрофон, иду не в колонне, а впереди и освещаю события. Они [полицейские] сказали, что у меня не висела пресс-карта, поэтому они не видят, что я журналист. Я сказала, что у меня пресс-карта была, но, видимо, под курткой. Они сказали, что раз не видно пресс-карты, то я участник митинга”, – рассказала Рунова.

Акции протеста проходят в Хабаровске с 11 июля. Фургала задержали и арестовали 9 июля, через несколько дней президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Главой Хабаровского края временно назначили экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Фургалу предъявили обвинение в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Сам бывший глава региона отрицает свою вину и считает уголовное дело политически мотивированным.

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