Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников – инспекторов по областям и Минску. Соответствующий указ он подписал 29 декабря, сообщает его пресс-служба.

Теперь они наделяются правами привлекать к выполнению поручений Лукашенко государственные органы и организации, в том числе системы обеспечения безопасности, при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территорию и в помещения государственных органов и организаций.

В случае выявления фактов бесхозяйственности, нарушений законодательства, производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины помощники Лукашенко отныне могут ходатайствовать перед государственными органами и организациями о привлечении к дисциплинарной ответственности или применении иных мер воздействия в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения.

Кроме того, на них возлагаются дополнительные функции: по выявлению в регионах источников и факторов, создающих угрозу национальной безопасности, по контролю, анализу и прогнозированию общественно-политических и социально-экономических процессов, внесению предложений по обеспечению внутриполитической стабильности в регионе, в том числе об укреплении правопорядка, и другие.

При назначении своих помощников по областям и Минску 29 октября Лукашенко пообещал им, что со временем их полномочия будут расширены. Теперь это обещание претворилось в жизнь.

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