Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 29 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрировано 1816 пациентов с COVID-19, выписано 1836 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 190404 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 169257 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1404 человека с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 10.

За минувшие сутки выполнено 4555 тестов, всего в стране проведено 3937864 теста на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 81429043 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1777549 человек.

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