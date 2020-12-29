Компания Volkswagen показала прототип робота для зарядки электромобилей (видео)

Компания Volkswagen объявила о создании прототипа робота, предназначенного для зарядки электромобилей. Идею создания такого робота инженеры Volkswagen представили около года назад, а теперь компания планирует развить этот проект.

Как пишет The Verge, продемонстрированный в небольшом видео прототип внешне очень похож на концепт из анимированного ролика годичной давности. Также можно заметить, что робот напоминает некоторых дроидов из вселенной “Звездных войн” и издает те же звуки, что и дроид R2-D2.

Идея разработчиков заключается в том, чтобы использовать серийные версии таких роботов на подземных парковках: владельцы электромобилей через приложение могут заказать зарядку, после чего робот отключится от зарядной станции, возьмет с собой передвижной аккумулятор, подъедет к электрокару и подключит аккумулятор к гнезду для зарядки. После этого робот вернется на место, а через некоторое время заберет аккумулятор.

Подобная идея выглядит перспективной, однако ее практическая реализация может вызвать затруднения. Так, робот сможет взаимодействовать только с электрокарами, способными подключаться к окружающим устройствам. Стандарт подобных систем пока что не создан. Также стоит отметить, что в Volkswagen не продемонстрировали прототип робота в действии, ограничившись маленьким видео и несколькими фотографиями.

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