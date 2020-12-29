Как будет работать столичный общественный транспорт в новогоднюю ночь?

Из-за возможного увеличения пассажиропотока часть наземного транспорта будет курсировать до 4:00. Полный список маршрутов – в материале.

По информации государственного предприятия «Столичный транспорт и связь», 1 января с 00:00 до 4:00 будут работать следующие автобусные маршруты:

№ 1 «ДС «Веснянка» – Вокзал», интервал движения составит 12 минут;

№ 22 «ДС «Ангарская-4» – ДС «Чижовка», интервал – 20 минут;

№ 26 «ДС «Восточная» – Павлины Медёлки», интервал – 30 минут;

№ 42 «ДС «Сухарево-5» – Люцинская», интервал – 16 минут;

№ 44 «ДС «Карастояновой» – ст. Ждановичи», интервал – 33 минуты;

№ 54 «ДС «Запад-3» – ст. м. «Спортивная», интервал – 20 минут;

№ 69 «Вокзал – Масюковщина», интервал – 20 минут;

№ 71 «Ст. м. «Тракторный завод» – Степянка», интервал – 25 минут;

№ 72 «ДС «Шабаны» – ст. м. «Могилевская», интервал – 16 минут;

№ 73 «ДС «Серова» – Лебяжий», интервал – 20 минут;

№ 74С «ДС «Малиновка-4» – Городской Вал», интервал – 20 минут;

№ 90 «АС «Юго-Западная» – Семеняко», интервал – 15 минут;

№ 95 «ДС «Калиновского» – Степянка», интервал – 20 минут;

№ 100 «ДС «Славинского» – Аэропорт «Минск-1», интервал – 10 минут;

№ 105 «ДС «Карастояновой» – Зацень», интервал – 60 минут;

№ 112С «АС «Автозаводская» – Сокол», интервал – 37 минут;

№ 115Э «Вокзал – Тубдиспансер», интервал – 30 минут;

№ 132 «ДС «Малиновка-4» – Щомыслица», интервал – 60 минут;

№ 135 «Новая Боровая – ст. м. «Уручье», интервал – 20 минут;

№ 139 «ДС «Калиновского» – Танковая», интервал – 20 минут;

№ 147 «ДС «Малиновка-4» – Брилевичи» интервал – 15 минут;

№ 149 «ДС «Запад-3» – ст. м. «Кунцевщина» – Люцинская», интервал – 20 минут;

№ 159 «ДС «Запад-3» – Каменная Горка-5», интервал – 15 минут;

№ 162 «ДС «Карбышева» – Цна», интервал – 60 минут;

№ 169 «ДС «Уручье-2» – ж/д ст. Колодищи», интервал – 30 минут;

№ 921 «ДС «Зеленый Луг-6» – ст. м. «Восток», интервал – 15 минут.

Троллейбусные маршруты:

№ 6 «ДС «Лошица-2» – Вокзал», интервал движения – 15 минут;

№ 20 «ДС «Серебрянка» – Вокзал», интервал – 16 минут;

№ 27 «ДС «Курасовщина» – ДС «Дружная», интервал – 15 минут;

№ 29 «ДС «Калиновского» – ст. м. «Пл. Ф. Богушевича», интервал – 20 минут;

№ 53 «ДС «Малиновка-4» – ДС «Зеленый Луг-7», интервал – 16 минут;

№ 57 «ДС «Сухарево-5» – Городской Вал», интервал – 17 минут;

№ 60 «ДС «Ангарская-4» – ст. м. «Могилевская», интервал – 16 минут;

№ 92 «ДС «Карастояновой» – ДС «Чижовка-6», интервал – 20 минут.

Трамваи:

№ 4 «ДС «Озеро» – пл. Мясникова», интервал движения – 20 минут;

№ 6 «ДС «Серебрянка» – ДС «Зеленый Луг», интервал – 12 минут.

График работы метро читайте здесь.

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