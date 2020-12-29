Головченко: Беларусь выгодно договорилась с Россией по нефти и газу на 2021 год

Беларусь договорилась с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях, заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО “Беларуськалий” во вторник, передает Interfax.by.

“Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но, в принципе, все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях”, – сказал Головченко.

24 декабря председатель правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич подписали в Санкт-Петербурге протокол между “Газпромом” и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году.

Цена газа для Беларуси на 2020 год определена в $ 127 за тысячу кубических метров.

“Согласованный сторонами уровень цен на газ в 2021 году практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, которое было подписано в 2011 году”, – говорилось в комментарии Министерстве энергетики Беларуси.

В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% – до 14,871 млрд куб. м.

Поделиться ссылкой:



