Борис Батура возглавил созданный в Совете Республики совет старейшин

Сегодня состоялось первое заседание совета старейшин, созданного впервые в истории при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Был избран председатель совета старейшин. Им стал 73-летний Борис Батура, который возглавлял Совет Республики четвертого созыва.

Борису Батуре есть чем поделиться из своего опыта. С 1987 по 1999 год он был министром ЖКХ. С 2000 года возглавлял Могилевский облисполком. В 2008 году стал председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси. Но долго в этой должности не засиделся. В мае 2010 стал руководить Минщиной. С этой должности ему пришлось уйти на пенсию по инициативе Александра Лукашенко, который остался недоволен итогами своей инспекции в ОАО “Борисовдрев”.

Основные задачи совета старейшин, по задумке его создателей, – участие в обсуждении и выработке предложений по наиболее актуальным вопросам социально-экономического, общественно-политического и законодательного развития страны, оказание содействия в работе путем консультативной помощи и др.

Решения совета носят рекомендательный характер. Исполнение обязанностей старейшин осуществляется на общественных началах.

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