Белорусский бизнес уверен, что в 2021 году ситуация в экономике ухудшится

Как показал опрос, ухудшения ситуации в экономике ожидают 81,6% опрошенных частных компаний, а улучшения – лишь 3,8%.

Исследовательский центр ИПМ сообщил очередные результаты своего декабрьского опроса бизнеса. Их он опубликовал в телеграмм-канале «Кастрычніцкага эканамічнага форума».

Исследователи отмечают, что в этот раз принцип формирования выборки (промышленность, строительство, торговля и услуги примерно в равных долях) позволил им сравнить оценки ситуации компаниями из разных секторов.

Респондентам задавали вопрос о том, как они оценивают текущее состояние экономики Беларуси. Дать оценку им предлагалось по пятибальной шкале, где 1 означал «очень плохая», 2 – плохая, 3 – ни плохая, ни хорошая, 4 – хорошая, 5 – очень хорошая.

Выяснилось, что средняя по выборке оценка составила 2,25 (можно проинтерпретировать как «ситуация в экономике, пожалуй, плохая»).

Спросили у бизнеса и о перспективах экономики. Респондентам был задан вопрос «Как изменяется ситуация в экономике Беларуси?», где были предложены варианты: 1 – быстро ухудшается, 2 –постепенно ухудшается, 3 – не изменяется, 4 – постепенно улучшается, 5 – быстро улучшается. Здесь средняя по выборке оценка составила 2,06 («ситуация в экономике постепенно ухудшается»).

Авторы исследования отмечают, что по данному вопросу у них есть база для сравнения – февраль 2020 года, когда средняя оценка составляла 2,63 – ниже тройки, но ближе к ней, то есть к варианту «ситуация не меняется». Из шоков в то время были нефтяной конфликт с Россией и начало пандемии коронавируса.

В сравнении с началом года баланс ответов сместился в сторону негативной оценки перспектив экономики.

Эксперты обратили внимание, что только 3,8% компаний в декабре выбрали вариант «ситуация постепенно улучшается», вариант «ситуация быстро улучшается» не выбрал никто. В начале года таких было 16,3 и 0,3% соответственно.

Оценки текущей ситуации в экономике по секторам варьируются от 2,22 в услугах до 2,30 в промышленности (статистически значимых различий между этими оценками нет). А вот оценки перспектив экономики различаются: в промышленности и строительстве их можно охарактеризовать как «пожалуй, ситуация постепенно ухудшается» (2,27 и 2,25 балла), а в торговле и услугах они равны 1,96 и 1,94 соответственно.

Авторы исследования считают это вполне естественным, поскольку пандемия в большей степени ударила по торговле и услугам, чем по производственным секторам. Хотя и им приходится несладко.

«В общем, декабрьские «ашчушчэнія» бизнеса не очень: ухудшения ситуации в экономике ожидают 81,6% опрошенных компаний, улучшения – 3,8%, – подводят итог эксперты. – Бизнес вполне предсказуемо говорит, что ситуация в экономике плохая и постепенно ухудшается, то есть восстановления реального ВВП, которое уже два месяца показывает официальная статистика, компании как-то не замечают».

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