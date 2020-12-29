Беларусь получит кредит в размере $20 млн на развитие здравоохранения и борьбу с COVID-19

Фонд международного развития ОПЕК выдаст Беларуси заем на $20 млн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кредитное соглашение было подписано 24 декабря. Деньги пойдут на поддержу системы здравоохранения и уменьшение рисков в связи с распространением коронавируса.

Фонд международного развития ОПЕК был основан в 1976 году государствами — членами Организации стран — экспортеров нефти. Его цель — оказание нуждающимся странам финансовой поддержки, которая будет направлена на их социально-экономическое развитие.

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