Зачем нужно Десятилетие океанографии?

Первого января 2021 года официально стартует Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития. Для чего оно нужно? При том, что океан играет важнейшую роль в жизни человека и благополучии планеты, он еще плохо изучен, а роль океанографии явно недооценивается. Она нуждается в поддержке.

«В начале третьего тысячелетия океанография способна выявлять проблемы и предлагать их решения – но только при условии, но что мы перестанем ею пренебрегать, – заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. – По мере того, как мир, охваченный коронавирусом, адаптируется к новой «нормальной» жизни, науки об океане будут играть важную роль в восстановлении после пандемии».

Хотя океанографические исследования являются одной из наиболее перспективных областей прикладной науки, государства в среднем тратят на науки об океане лишь 1,7 процента своих исследовательских бюджетов – гораздо меньше, чем на другие области научных исследований. Это не поддается объяснению – ведь вклад морских индустрий в мировую экономику в 2010 году оценивался ОЭСР в 1,5 триллиона долларов, причем эта цифра, вероятно, ниже реальной. В том же году морская экономика обеспечила занятость для более чем 30 миллионов людей, – и это только те, кто трудится полный рабочий день.

Крупнейший вклад океана в мировую экономику – это, конечно, рыбный промысел: океан обеспечивает средства к существованию для более чем трех миллиардов человек. Океан также играет важную роль в таких отраслях экономики, как торговля, транспортировка энергоносителей, туризм, добыча ископаемого топлива, и во все большей степени, – развитие прибрежной ветроэнергетики.

От здоровья океанов и наших знаний об океане зависят наши собственные безопасность и благополучие. Исследованием океанов занимается ЮНЕСКО, точнее ее Межправительственная океанографическая комиссия, которая, среди прочего, координирует системы раннего предупреждения о цунами и занимается просвещением в области загрязнения морей и океанов пластиком.

При том, что сегодня мы знаем о океане уже очень много, это лишь малая часть того, что таит в себе Мировой океан, покрывающий 71 процент планеты. На сегодняшний день на карту с высоким разрешением нанесено лишь около 20 процентов территории морского дна. Еще предстоит изучить обширные области, в частности арктические регионы, с точки зрения распространения видов, экосистем и океанических процессов. Необходимость более глубокого понимания океанических явлений стоит особенно остро, поскольку Мировой океан играет важнейшую роль в смягчении последствий глобального потепления, но его возможность поглощать парниковые газы почти исчерпана.

В течение следующих десяти лет международное сообщество должно вложить значительные средства в науки об океане, главным образом, в поиск новаторских решений глобальных проблем.

Генеральная Ассамблея ООН утвердила семь целей Десятилетия наук об океане на период до 2030 года:

1. Чистый океан – источники загрязнения выявляются, сокращаются или ликвидируются;

2. Здоровый и устойчивый океан – понимание, охрана, восстановление морских экосистем и эффективное управление ими;

3. Продуктивный океан – устойчивое продовольственное снабжение и неистощительная морская экономика;

4. Предсказуемый океан – общество понимает изменения состояния океана и может реагировать на них;

5. Безопасный океан – жизнь людей и источники средств к существованию защищены от опасности, исходящей от океана;

6. Доступный океан – открытый равный доступ к данным, информации, технологиям и инновациям;

7. Вдохновляющий и увлекательный океан – общество понимает и ценит океан с точки зрения собственного благополучия и устойчивого развития.

По словам Исполнительного секретаря Международной океанографической комиссии ЮНЕСКО Владимира Рябинина, «необходимо революционизировать то, как мы используем океанологию. Наступающее десятилетие создает условия для такого качественного перехода благодаря изменению парадигмы получения знаний об океане, и это позволит находить более устойчивые решения на благо планеты».

План осуществления Десятилетия был разработан на основе консультаций с участием всех океанических регионов и утвержден Генеральной Ассамблеей ООН. Международное сообщество взяло на себя обязательство обеспечить устойчивое использование океана к 2030 году, утвердив Цель 14 в области устойчивого развития.

Поделиться ссылкой:



