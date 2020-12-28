«Все то, чего в России нет и не предвидится» – политолог Кац рассказал, почему Кремлю не удастся возглавить белорусский протест

Российский блогер, политолог и политик Максим Кац прокомментировал “слив” планов Кремля по вмешательству во внутреннюю политику Беларуси путем создания сети агентов влияния и пророссийской партии. По мнению эксперта, этим планам не дано осуществиться по нескольким причинам, сообщает Telegraf.by.

«По оценке кремлевских сил, в среднесрочной перспективе ситуация в Беларуси будет определяться новыми политическими лидерами. Причем оппозиционными», – считает российский политолог.

По мнению Максима Каца, это понимают и в Кремле, который может оказаться в ситуации, когда «в один прекрасный день режим Лукашенко падет – и тогда россияне окажутся лицом к лицу с людьми, которым мешали добиваться своих конституционных прав».

Именно этим, считает политолог, объясняется появление различных планов у власти России, которые должны помочь ей «возглавить» протесты в Беларуси.

«Если изучить черновик программы партии, то она… требует отмены цензуры, уважения достоинства, перехода к парламентской республике – в общем, всего того, чего в России нет и не предвидится», – считает Максим Кац.

По мнению политика, есть несколько причин, почему планам Кремля не суждено реализоваться.

«Во-первых, соседней страной управляет такой же автократ, который давно зачистил политическое поле и внимательно следит, чтобы на нем не появлялись новые игроки. То есть новую партию могут просто не зарегистрировать», – уверен Максим Кац.

«Во-вторых, нельзя добиться уважения народа страны, просто создав марионеточную партию. Например, в Крыму до аннексии существовала пророссийская партия, но на честных открытых выборах она получила всего 4% голосов. И это при наличии большой части пророссийски настроенного населения. Таким образом, любую искусственную организацию в условиях свободных выборов ждет такая же судьба», – считает российский политолог.

Ранее стало известно, что российское издание The Insider опубликовало на своих страницах документы, авторство которых приписывает генералу Службы внешней разведки РФ Владимиру Чернову, начальнику управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

В одном из документов говорится, что «в стране растет массовое и глубинное неприятие президента Александра Лукашенко, которое все сильнее захватывает административные слои». По словам авторов документа, в Беларуси протестные настроения идут «вглубь и вширь», и ситуация может взорваться в любой момент из-за любого непопулярного решения властей страны.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



