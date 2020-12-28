Александр Федута: Рождественский «подарок» Александру Лукашенко

Опубликован проект создания новой пророссийской политической силы в Беларуси

25 декабря российский сайт Insider преподнес праздничный «подарок» Александру Лукашенко: его проинформировали о том, что в Кремле прорабатывается проект создания новой политической силы в Беларуси. Партия, зарегистрированная или незарегистрированная, она получит российскую информационную и, вероятно, финансовую поддержку при двух условиях. Во-первых, она должна быть ориентирована на тесный союз с Россией, во-вторых, должна оппонировать Александру Лукашенко.

То, за что долгие годы боролась значительная часть белорусских оппозиционеров, – достучаться до Кремля и рассказать, как его обманывает Лукашенко, – похоже, реализовано в полной мере. Во всяком случае тот факт, что разрабатывать этот проект поручено начальнику управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами генералу Владимиру Чернову, свидетельствует о серьезности намерений российского руководства: Владимир Александрович – человек серьезный.

Однако прежде, чем радоваться, зададимся несколькими вопросами.

Во-первых, инициаторы проекта озабочены созданием инфраструктуры для будущей партии – сети «фабрик мысли» (аналитических центров), созданием образовательного центра для подготовки кандидатов в депутаты всех уровней, а также «сервисных» подразделений, способных обеспечивать технически деятельность новой пророссийской оппозиции на базе «лояльного бизнеса». Не напоминает ли это создание безвременно ушедшей, но сыгравшей свою роль Белорусской ассоциации ресурсных центров (БАРЦ), существовавшей на донорские влияния извне? Мне напоминает чрезвычайно, и от того, что БАРЦ была ориентирована на запад, а новая инфраструктура – на нашего восточного соседа, в принципе ничего не меняется. Только оснований для политической коррупции будет больше, поскольку и денег будет больше (слишком многое поставлено на кон).

Во-вторых, речь идет также об использовании уже имеющихся ресурсов. И здесь – внимание! – упомянут ряд уже функционирующих общественных и политических структур: «региональная сеть выпускников Института предпринимательства и менеджмента», региональные сети Либерально-демократической партии, Коммунистической партии Беларуси и – еще раз внимание! – Объединенной гражданской партии. В общем ряду числятся также «Белая Русь», спортивные ассоциации и федерации (особо отмечены самбо и хоккей), структуры ветеранов боевых действий, футбольные фанаты и т.д. Вас не настораживает предлагаемый союз Олега Гайдукевича, Игоря Карпенко, Геннадия Давыдько, Дмитрия Баскова (того, что подозревается некоторыми в соучастии в убийстве Романа Бондаренко), Дмитрия Павличенко и… партии, в которую входит руководитель группы советников Светланы Тихановской Александр Добровольский? Не кажется ли вам, что здесь что-то не клеится?

В-третьих, опубликован список лиц, на которых предлагается опираться Кремлю при создании новой, так сказать, оппозиции. В этом списке есть малоизвестные аналитики, а уж сколько-нибудь значащих общественных деятелей всего двое. Первый – это председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА) Александр Швец. Второй – глава группы Института приватизации и менеджмента (ИПМ) и руководитель аналитического центра BEROC Павел Данейко. И вот это уже очень интересно.

Оба они могут быть охарактеризованы как представители прагматичной оппозиции. То есть они оппонируют режиму по целому ряду вопросов. Например, известно, что Александр Швец задолго до выборов направил в правительство Беларуси предложения БНПА по поддержке бизнеса в условиях пандемии. Правительство не прислушалось. Александр Иосифович сделал ряд резких заявлений, нигде, однако, не переходя при этом пресловутую «красную черту» и оставаясь в привычной ему роли лоббиста белорусской экономики и здравого смысла.

Павел Данейко, в прошлом депутат Верховного Совета 13-го созыва, активный деятель Объединенной гражданской партии, сосредоточился на образовательных и аналитических программах в области экономики. Он никогда не скрывал своих политических взглядов, однако при этом сотрудничал с белорусским правительством в вопросах подготовки и переподготовки менеджмента крупных государственных предприятий. И в этом отношении полезность ИПМ никогда не подвергалась сомнению.

Теперь эти и другие уважаемые люди (в список попал и ряд крупных предпринимателей, чей бизнес действительно связан с Россией) подставлены под «лупу» белорусских спецслужб. Есть ведь все основания предполагать, что данная распечатка из интернета будет положена на стол Александру Лукашенко (все-таки не старушка-пенсионерка из Гродно, здесь повод посерьезнее будет).

Так с чем же мы имеем дело? Что здесь реально, что вероятно, а что полный вымысел?

Начнем с последнего. Трудно себе представить, что такие люди, как Александр Швец и Павел Данейко, зарабатывавшие себе репутацию годами, рискнут ею за сомнительную честь соучастия в одном политическом проекте с вероятными соучастниками убийств, главой мало на что способной чиновничьей общественной организации и одиозным министром. Даже если им пообещают профинансировать их участие в «кремлевском проекте» на очень выгодных условиях. Сомнительно как-то.

Вероятным является сама схема, предлагаемая к реализации. Я не случайно вспомнил о пресловутой БАРЦ, созданной на средства «дядюшки Сороса». Чисто технологически механизм совершенно понятен, и любой крупный политический инвестор заботился бы и об информационной поддержке, и о подготовке кадров, и, наконец, о материально-технической базе. Поэтому я готов, конечно, предположить, что авторы записки просто извлекли старые наработки БАРЦ, имевшиеся… да хоть в белорусском КГБ! Но такие наработки есть сегодня у любого потенциального «грантососа» – а здесь ведь предлагается создать огромную и хорошо спонсируемую организацию-«грантосос»!

Но что уж точно является реальностью, так это уловленное настроение Кремля. На двадцать пятом году после первого белорусского референдума до хозяев России дошло, что класть все яйца в одну политическую корзину по меньшей мере неразумно. И альтернативу Лукашенко Кремль действительно начал если не создавать, то во всяком случае искать.

Что же из этого следует?

Во-первых, документ появился как инструмент явного давления на владельца минского Дворца Независимости. Выполнив обещания о полуторамиллиардном кредите, Кремль дает понять (вне зависимости от того, истинный документ или фейковый), что срок гарантий, данных Путиным Александру Лукашенко, стремительно заканчивается. Или конституционная реформа совершится и будет принята не только окружением Лукашенко и силовиками, но и подавляющим большинством белорусского общества как данность, или Кремль умоет руки (если у комплекса зданий есть руки – но здесь, надеюсь, образность все-таки уместна) и снимет с себя ответственность за будущее Александра Григорьевича. Со всеми вытекающими последствиями.

Во-вторых, сегодня быть «рукой» или даже «пальцем» Кремля в Беларуси гораздо опаснее, чем быть рукой Запада. За западных «агентов» хотя бы публично вступаться будут, а Виктор Бабарико и Сергей Тихановский до сих пор сидят, и никто из России даже не квакнул в их защиту. Поэтому если опубликованный документ фейковый, то бог с ним, а если настоящий и его действительно «слили» кремлевские мечтатели, то всех, кто в нем упомянут, мне искренне жаль.

В-третьих, происхождение подобных документов может быть разным. Например, его могли бы написать не только в Москве, но и в Минске. Тут у нас оружие через украинскую границу тоннами возят, планы Даллеса среди рабочего класса и прогрессивно настроенного студенчества распространяют. Еще немного – «протоколы сионских мудрецов» начнут тиражировать, с этих станется. Так что положить столь провоцирующий документ на стол командующему силовыми и специальными службами кому-то в Минске может быть тоже очень выгодно. Мол, пока вы тут, государь-батюшка, бдите, наша служба тоже и опасна, и трудна. Вот вам еще одна «пятая» – на сей раз откровенно пророссийская – «колонна». Давайте уж на всякий случай и ее грохнем.

А вот если этот документ действительно родился в Минске, то это уже совсем другая история. Ибо за его воздействием тоже очень внимательно будут наблюдать в Кремле. Или где там обнаружил кукловодов генерал Тертель?

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



