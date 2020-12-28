Могилевская жена Владимира Преснякова пожаловалась на превращение в «бесконечную сисю»

Известные артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская недавно вновь стали родителями. У звездных супругов появился на свет мальчик, которого назвали Иваном. 22 декабря малышу исполнилось 2 месяца. Звезда опубликовала в личном блоге нежное фото с младшим сыном. Наталья Подольская решила поддержать всех мам, жизнь которых перевернулась после рождения первенца, пишет Mogilev.online.

«Сегодня счастью по имени Ваня 2 месяца! Время очень быстро летит. И я хочу сказать всем мамам, которые офигели от чувства несвободы после первого ребёнка … со вторым все иначе! Ты готова, ты все это знаешь, ты это проходила ты понимаешь и настроена на то, что вся ты — для него», — отметила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

«Пусть под вечер ты превращаешься в одну сплошную и бесконечную (простите за французский) сисю, но ты знаешь, что: 1. Так сейчас надо 2. Это очень ненадолго 3. Потом будешь вспоминать 4. Эти волшебные звуки и запахи в сердце навсегда. С новым этапом, мой бесценный необыкновенный малыш мы с тобой всегда рядом. На заднем фоне взрослые мужички занимаются взрослыми делами», — написала артистка (прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена).

У Натальи Подольской и Владимира Преснякова есть еще общий ребенок Артемий. Мальчику 5 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

У Владимира Преснякова также есть старший сын Никита. Он родился в 1991 году от союза с певицей Кристиной Орбакайте. Молодой человек в 2017 году женился на своей возлюбленной модели Алене Красновой. Их свадьба была одной из самых обсуждаемых в стране.

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