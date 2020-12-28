Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 28 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрирован 1841 пациент с COVID-19, выписано 1385 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 188588 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровел 167421 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1394 человека с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 9230 тестов, всего в стране проведено 3933309 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 80838206 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1765998 человек.

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