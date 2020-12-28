График движения поездов минского метро в праздничные дни изменится

Минский метрополитен сообщил об изменениях в графике движения поездов столичной подземки с целью транспортного обеспечения праздничных мероприятий, посвященных встрече 2021 года и Рождества Христова.

31 декабря 2020 года и 6 января 2021 года подземка будет работать по графику пятниц, а 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 января 2021 года – по графику воскресных дней.

На Московской, Автозаводской и Зеленолужской (то есть на 1-й, 2-й и 3-й) линиях метрополитена в новогоднюю ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021-го станции будут закрыты на вход в 3 часа 00 минут. Станции метро «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход в 3 часа 15 минут.

С 31 декабря 2020 года на 1 января 2021-го с 00.00 до закрытия станций метро на вход интервал движения поездов составит: на 1-й и 2-й линиях – 6 минут, на 3-й линии – 10 минут.

1 января 2021 года метрополитен начнет работу, как обычно, в 5.30.

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в предпраздничные и праздничные дни Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты и напоминает пассажирам, что на всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, брелоков, колец и других), поддерживающих банковские платежные системы.

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