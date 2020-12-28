Фазель ответил на письмо Левченко. Он предложил обсудить ЧМ-2021 с правительством и оппозицией

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель ответил на письмо белорусской баскетболистки Елены Левченко, пишет TUT.BY.



В своем письме Рене Фазель заявляет, что ИИХФ всегда старается проводить чемпионат в самых оптимальных условиях для спортсменов, зрителей и СМИ, в том числе это касается и безопасности.

Также Фазель отмечает, что при проведении чемпионата никогда не учитываются политические факторы: ни влияние руководства страны, ни ее политических оппонентов.

При этом президент ИИХФ заявил, что готов выслушать предложения Левченко о том, как провести чемпионат мира, не касаясь политической повестки. Отмечается, что такой диалог также должен пройти с правительством Беларуси. Задача — не злоупотреблять чемпионатом для политического давления, а использовать спорт как инструмент для обсуждения необходимых изменений в правительстве и конституции.

Фазель написал, что открыт для предложений, а также предложил убрать из обсуждения чемпионата политические вопросы. По мнению Рене, шансов на то, что в Беларуси произойдут глобальные изменения, почти нет, но он надеется, что диалог с правительством и оппозицией поможет найти возможности для проведения «аполитичного чемпионата» в Минске и Риге.

Рене Фазель и генеральный секретарь Хорст Лихтнер также проинформировали, что независимый дисциплинарный комитет ИИХФ начал расследование в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Также руководство ИИХФ предложило Елене Левченко провести встречу со всеми заинтересованными сторонами. Среди возможных мест встречи называется Москва.

Позже Елена Левченко в ответ на предложение Рене Фазеля заявила, что Свободное объединение спортсменов Беларуси (SOS BY) не готово обсуждать политические вопросы. При этом она согласилась провести встречу с руководством ИИХФ, на котором также будут присутствовать представители Белорусского фонда спортивной солидарности, которым руководит Александра Герасименя.



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