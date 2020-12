Дональд Трамп подписал пакет мер по поддержке экономики в пандемию

Пакет мер по поддержке экономики – часть бюджета США на 2021 год. Без подписи Трампа 29 декабря у правительства США закончились бы деньги для финансирования государственной деятельности.

Президент США Дональд Трамп вечером в воскресенье, 27 декабря, подписал часть бюджета страны на 2021 финансовый год, которая включает в себя пакет мер по поддержке экономики в размере 900 млрд долларов (около 740 млрд евро). Об этом сообщил на своей странице в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир. Ранее за этот конъюнктурный пакет проголосовал Конгресс США.

🚨🚨🚨President @realDonaldTrump has signed H.R. 133, an Act making consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2021, providing coronavirus emergency response and relief, and for other purposes.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) December 28, 2020