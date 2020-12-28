Cовместное обращение медиаорганизаций по поводу задержания руководства Пресс-клуба Беларусь

Мы, сообщество медиаорганизаций и журналистских ассоциаций Армении, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Украины и Беларуси, глубоко возмущены задержанием наших коллег из Пресс-клуба Беларуси.

22 декабря в Минске были задержаны пятеро сотрудников Пресс-клуба: основатель организации Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Пресс-клуба Сергей Ольшевский, программный директор Академии Пресс-клуба Сергей Якупов и оператор Петр Слуцкий.

В офисе и квартирах сотрудников прошли обыски. Мы убеждены в том, что атака на Пресс-клуб нацелена на то, чтобы помешать организации выполнять важную работу по поддержке медиа и журналистов Беларуси, работающих сегодня в крайне сложных условиях.

Все годы работы Пресс-клуб Беларусь остается верным своей миссии: поддерживать профессиональное медиасообщество, укреплять стандарты журналистики, быть платформой для диалога профессионалов. Эта организация пользуется заслуженным доверием и уважением журналистского сообщества не только в Беларуси, но и коллег из медиаорганизаций многих стран.

Мы выражаем солидарность с нашими белорусскими коллегами, а также призываем коллег-журналистов и правозащитные организации других стран выразить свое отношение к аресту сотрудников этой независимой медиаорганизации и выступить в их поддержку. Все сотрудники Пресс-клуба Беларусь должны быть отпущены на свободу, их преследование должно быть прекращено.

Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации.

Ереванский пресс-клуб, Армения

Центр медиа инициатив, Армения

Ассоциация региональных медиа Грузии (ГРМА)

Ассоциация независимой прессы Молдовы (API)

Ассоциация журналистов Латвии

Медиа-центр Cтокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga), Латвия

Сообщество локальных газет (SGL), Польша

Альянс независимых региональных издателей России (АНРИ)

АНРИ-Медиа, Россия

Институт развития региональной прессы (ИРРП), Украина

ОО “Белорусская ассоциация журналистов”

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