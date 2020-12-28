Белоруска стала победителем испанского конкурса «Голос 60+»

Живущая на Майорке белоруска Наида Абанович стала победительницей второго сезона La Voz Senior – испанского аналога телевизионного конкурса «Голос 60+».

Заключительный эпизод шоу был показан поздно вечером в воскресенье 27 декабря на телеканале Antena 3, пишет Belmir.by.

После сита предварительного отбора, слепых прослушиваний и двух полуфиналов за титул обладателя самого лучшего голоса страны боролись восемь финалистов.

Наша соотечественница спела арию Ebben? Ne andro lontana – наиболее известный фрагмент оперы «Валли» итальянского композитора Альфредо Каталани.

Также она исполнила в дуэте со своим наставником по проекту – испанским вокалистом Давидом Бустаманте – застольную песню Альфреда из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.

Кроме того, в конце выступило и трио в составе белоруски, еще одного финалиста второго сезона Нико Фиоле и победительницы первого сезона Хелены Бьянко. Они спели попурри.

Последнее, самое важное решение – кто уйдет со сцены триумфатором конкурса, – принимали зрители, присутствовавшие на съемочной площадке. Они присудили корону Наиде.

«У меня нет слов! Спасибо большое, Испания!», – сказала победительница, принимая эмоциональные поздравления от ведущей конкурса и наставников.

Обладательница лирического сопрано 68-летняя Наида Абанович родилась и росла в Беларуси, долгое время жила в Азербайджане, снова в Беларуси и, наконец, уехала в Испанию.

Артистка 15 лет исполняла оперную классику на улицах Пальма-де-Майорки, зарабатывая себе этим на жизнь. Один из туристов услышал пение и оповестил о ее таланте продюсеров телешоу.

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