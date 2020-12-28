Археологи нашли в Помпеях древний киоск с уличным фастфудом

Среди руин Помпей археологам удалось отыскать древний киоск с остатками уличной еды 2000-летней давности.

Раньше такие киоски назывались термополиями. Археологи наткнулись на него в зоне, которая ранее была закрыта для посещения. Киоск украшен яркими фресками с петухом и подстреленными утками, а в керамической посуде сохранились остатки свинины, говядины, рыбы и улиток.

Все это говорит о разнообразии гастрономических предпочтений жителей древнего города.

Стоит отметить, что это первый случай, когда удалось раскопать целый нетронутый термополий.

Находка дает представление не только о том, что ели 2000 лет назад, но и о культуре этих людей – многочисленная посуда украшена изображениями сражающихся гладиаторов, морских нимф и животных.

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