Археологи нашли в Помпеях древний киоск с уличным фастфудом

Среди руин Помпей археологам удалось отыскать древний киоск с остатками уличной еды 2000-летней давности.
Раньше такие киоски назывались термополиями. Археологи наткнулись на него в зоне, которая ранее была закрыта для посещения. Киоск украшен яркими фресками с петухом и подстреленными утками, а в керамической посуде сохранились остатки свинины, говядины, рыбы и улиток.
Все это говорит о разнообразии гастрономических предпочтений жителей древнего города.
Стоит отметить, что это первый случай, когда удалось раскопать целый нетронутый термополий.
Находка дает представление не только о том, что ели 2000 лет назад, но и о культуре этих людей – многочисленная посуда украшена изображениями сражающихся гладиаторов, морских нимф и животных.