Россиянин в одиночку пересек Тихий океан для встречи с семьей

Россиянин Дмитрий Пелевин, застрявший в марте во Франции из-за пандемии коронавируса, пересек на яхте Тихий океан, чтобы встретить Рождество вместе с семьей в Новой Зеландии. Об этом сообщил телеканал “Дождь” со ссылкой на Radio New Zealand и Daily mail.

Пелевин купил 11-метровую яхту, чтобы в одиночку отправиться на ней в плаванье. “Это был хороший способ добраться домой, потому что я застрял во Франции, где отменили рейсы”, — рассказал россиянин в интервью AM Show NZ.

У Пелевина есть лицензия яхтенного шкипера. Он в течение десяти лет занимался парусным спортом, однако раньше никогда не выходил в море один. “Это была одна моя мечта”, — поделился Пелевин.

В июне россиянин начал путь с карибского острова, он вышел в Тихий океан и спустя шесть месяцев достиг гавани Оклендского залива в Новой Зеландии. Всего он преодолел 13 тысяч километров. После прибытия Пелевину сказали пройти только тест на COVID-19, а карантина ему удалось избежать, поскольку он и так находился один более двух недель.

Мужчина рассказал, что изначально хотел добраться до Новой Зеландии в октябре, чтобы успеть на день рождения сына, однако ему «не везло с погодой» из-за наступления сезона циклонов. «У меня возникли проблемы с лодкой. Мой двигатель сломался сразу после отъезда из Панамы, поэтому оттуда на Таити я был практически без двигателя. Еще у меня оторвало главный парус, поэтому я шел только с одним», — добавил Пелевин.

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