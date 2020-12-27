Осторожно, пиротехника! Как использовать петарды и фейерверки без страха за здоровье?

Новогодние праздники у многих ассоциируются не только с елками и мандаринами, но также с фейерверками и новогодними салютами. Между тем бенгальские огни, петарды и другие пиротехнические устройства способны не только украсить любой праздник, но и принести серьезный вред, если использовать их неправильно. Что надо помнить, покупая пиротехнику или устраивая салюты в своем дворе или на даче, Interfax.by напоминает вместе с МЧС.

В первую очередь забудьте о пиротехнических изделиях из-под полы – покупайте их только в специализированных магазинах или отделах. Не соглашайтесь на более выгодные предложения – глаза и руки в случае возникновения нештатной ситуации обойдутся дороже. Спросите у продавца сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий». Обратите внимание на срок годности (как правило, пиротехника не хранится более трех лет) и инструкцию (обязательно на белорусском или русском языке), внимательно изучить которую необходимо прежде всего. Рассмотрите упаковку и само изделие – они должны быть без дефектов. Фитиль – нужно, чтобы он был визуально скрыт: заклеен или спрятан под обертку.

Что касается условий хранения, то и здесь есть свои нюансы. Помещение должно быть сухим и без каких-либо источников огня, нельзя держать пиротехнику и возле батарей отопления. Например, балкон или кухня в качестве склада совсем не подойдут: изделие либо отсыреет (обнаружив это, не пробуйте его просушить) и в лучшем случае не сработает, а в худшем – выстрелит с задержкой в самый неподходящий момент; либо, наоборот, постепенно нагреваясь, может сработать самопроизвольно.

И, наконец, самый “больной вопрос” – пиротехника в действии. Не надейтесь на свои знания из прошлого – прежде чем запускать, обязательно прочитайте инструкцию еще раз, чтобы как следует разобраться: у каждого изделия есть свои особенности, поэтому нужно быть предельно внимательными.

Дома использовать можно только самые простые хлопушки, остальной пиротехнике место исключительно на улице!

Даже самые маленькие пиротехнические “игрушки” далеко не безобидны. Они состоят из пороха, специальных добавок и определенного количества металла. Высота столба искр (раскаленных частиц металла) может достигать 50–60 сантиметров. Падение их на синтетические материалы или бумагу приводит к воспламенению.

Эффектно салютовать с балкона тоже не вариант – вам нужна открытая площадка, свободная от строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов и не ближе 30 метров от линий электропередачи, или же берег водоема. Зрителей необходимо разместить на максимально безопасном расстоянии, указанном в инструкции. Поджигать фитиль пиротехнического изделия следует на расстоянии вытянутой руки. Если же «новогодняя забава» ваших надежд не оправдала и попросту не сработала – не спешите поджигать ее вновь, делать это категорически запрещается!

Чтобы пиротехника вместо ярких впечатлений не оставила неприятные воспоминания:

· строго следуйте инструкции;

· не разбирайте ее и не подвергайте механическим воздействиям;

· не запускайте при сильном ветре;

· не курите при работе с ней;

· не направляйте в сторону людей;

· не носите в карманах.

Если же пиротехника не сработала, необходимо следовать следующим правилам.

1. Убедитесь в том, что фейерверк не начнет стрелять, подождав 10–15 минут на безопасном расстоянии. Если через это время ничего не сработало, то можно подойти к фейерверку.

2. Осмотрите и удостоверьтесь в отсутствии тлеющих частей фейерверка. Если тления нет, можно приступать к дальнейшим действиям. В случае если тлеющие части есть, то следует немедленно удалиться от салюта на безопасное расстояние. Такое изделие все еще представляет угрозу.

3. Ни в коем случае нельзя наклоняться над не сработавшим фейерверком.

4. Не сработавший салют необходимо собрать и утилизировать. Для этого следует положить фейерверк в воду на несколько часов.

5. Фейерверк необходимо выбросить вместе с бытовым или строительным мусором. С пищевыми отходами не сработавшее изделие утилизировать нельзя.

6. Категорически запрещено бросать пиротехнику в костер.

7. Как бы ни было любопытно, что же внутри в фейерверке, ни в коем случае не разбирайте его! Это касается как отработанных салютов, так и новых.

Согласно данным МЧС Беларуси, в стране за период рождественских и новогодних праздников 2018 и 2019 годов (всего по 2 недели в году) при использовании гражданами пиротехнических изделий бытового назначения произошло:

за 2018 год – 71 несчастный случай (травмирован 71 человек, из них 27 детей);

за 2019 год – 34 несчастных случая (травмированы 34 человека, из них 11 детей).

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