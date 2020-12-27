Короткевич переболела коронавирусом: «Радуемся малому и платим дважды за все»

Экс-кандидат в президенты на выборах 2015 года Татьяна Короткевич рассказала «Салідарнасці», как пандемия высветила проблемы «государства для народа».

– Основная характеристика состояния, вызванного этим вирусом – непредсказуемость. Поэтому за скобками оставлю описание своего состояния – жива, дышу и хорошо. Но заболеваешь неожиданно и протекает болезнь непредсказуемо и осложнения вызывает разные. Хорошо, что большинство выздоравливают.

После того, как кризис минул, появилась возможность задуматься над ситуацией.

У нас принято разделять волны пандемии на первую и вторую. Хотя мир жил в постоянном напряжении. Беларусь живет по своему плану.

Проблема первой волны вирусной атаки была в том, что правительство неадекватно воспринимало угрозу, чиновники недооценивали ее и скрывали много правды, в том числе о своей беспомощности. Не было единой позиции, которую бы транслировали обществу и адекватных карантинных мер.

Из-за отсутствия диалога и взаимодействия с гражданским обществом страна потеряла много времени и денег впустую.

Сейчас волна заражений очень мощная. Настолько все массово, что даже сложно сказать, что нужно делать по другому. Есть очевидные проблемы. На мой взгляд, главная – в диагностике.

Согласно рекомендациям и регламентам Минздрава, анализы делают в случае если человек признан контактом 1-го уровня или по решению врача-терапевта. Дальше хочешь знать, что с тобой – плати. ПЦР-тест на коронавирус – от 25 рублей, компьютерная томография – от 70 рублей и выше, и очереди…

Именно отсутствие понимания, что с тобой, усугубляет тревожность, панику, повышает уровень недоверия. Без своевременной диагностики инфицированные разносят болезнь. Во многих странах эту проблему решают иначе и не за дополнительную плату: делают диагностику доступной для всех граждан, вводят карантины, помогают материально и психологически. Такое уважительное и внимательное отношение государственной системы к гражданам, формирует ответственное отношение людей как к своему здоровью так и общественному.

Проблема манипуляции эпидемиологической ситуацией в политических целях остаётся. Есть рекомендации Минздрава, о том, что нужно ограничить организацию и проведение мероприятий численностью более 5 человек. В итоге они трактуются везде по-разному. Если нужно провести идеологически «правильное» мероприятие – пожалуйста, вам зеленый свет, если «неправильное» – красный.

Так было на примере нашего 97-го округа. Избиратели потребовали отчетное собрание от депутата Клишевича. Он отказался, ссылаясь на запрет. Зато регулярно проводил встречи «диалоговой площадки» по вопросам предложений в конституцию.

Профилактические меры и мероприятия тоже сократились. Раньше были заметны санитарные меры: обработка подъездов, публичных мест – теперь на это, похоже, не хватает ресурсов, всё брошено на борьбу с национальной символикой.

Пациенты в больницах получают диагностику, лечение, и доктора делают все возможное. Но как только ситуация требует импортных препаратов, например простой флустоп – тупик. Это последствия социальной политики по сохранению своего производителя, за счет здоровья и благосостояния граждан, которым нужно платить дважды: налогами и потом в аптеках и клиниках, оплачивая диагностику, покупая лучшие лекарства и услуги.

Есть очевидные простые виды помощи, которые были бы полезными, но их так и не организовали. «Говори правду» еще весной предлагала сделать единый телефон горячей линии по вопросам covid-19, чтобы своевременно информировать людей о ситуации и снимать психологическое напряжение. На такой линии могли бы работать, кроме врачей, студенты медицинских вузов, психологических факультетов, общественные организации и волонтеры, помогая нуждающимся преодолеть тревоги и быстрее выздороветь.

Главное – мы сегодня видим границу социального «заботливого» государства, его пространство и ответственность очень быстро заканчиваются. Причиной этого является отсутствие нормального общественного договора между теми, кто сегодня представляет власть, и гражданами. Как следствие, в одностороннем порядке сокращаются социальные услуги и их качество.

Получается так – радуемся малому и платим дважды за все. Этого можно было бы избежать, если в системе принятия решений руководствовались правдивой и открытой статистикой, а не идеей сохранения власти, которая обходится дорого.

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