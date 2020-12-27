Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 27 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрировано 1825 пациентов с COVID-19, выписано 1498 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 186747 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 166036 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1385 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 11496 тестов, всего в стране проведено 3924079 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 80412311 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1758886 человек.

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