Как выбрать самые вкусные и сочные мандарины?

В преддверии Нового года дом начинает наполняться запахами елки, праздничных блюд и, конечно же, запахом мандаринов. Этот аромат знаком каждому с детства, его не перепутаешь ни с чем. Как же выбрать мандарины – вкусные, сочные и ароматные фрукты? На что обратить внимание, чтобы не купить кислые плоды? С помощью советов от Interfax.by вы сможете отыскать самые сладкие мандарины.

История мандарина

Родиной мандарина, согласно данным исследователей, является Китай. Более тысячи лет назад в этой стране начали выращивать кустарники, плодоносящие сочными освежающими фруктами.

В XVIII веке из Китая мандарин был завезен в Италию путешественником Мишелем Текором. В Россию мандарины попали только в начале ХХ века, их удалось акклиматизировать к погодным условиям Кавказа.

Мандарины богаты витаминами групп С, D, К, В, минеральными солями, пектином, эфирными маслами. За счет большого содержания лимонной кислоты плод не накапливает нитраты и вредные вещества, которыми его могли удобрять недобросовестные фермеры.

Сорта мандаринов можно условно разделить на 3 группы:

теплолюбивые, мандарины;

2. мелколиственные, итальянские танжерины;

3. японские холодостойкие статсумы (уншиу); такие сорта выращиваются на черноморском побережье.

Как правильно выбирать мандарины

• При покупке тщательно осмотрите плод: проверьте, чтобы на нем не было ни гнили, ни плесени, ни вмятин.

• Мандарин должен быть упругим на ощупь. Твердые, пересохшие или мягкие плоды сразу же откладывайте в сторону. Попросите продавца продемонстрировать, насколько легко отделяется кожура и пористая ли она.

• Чем тяжелее плод, тем он слаще и сочнее. При выборе обращайте внимание и на форму плодов: она должна быть примерно одинаковой для одного сорта.

• Спелый мандарин окрашен равномерно, окрас варьируется от желто-оранжевого до ярко-оранжевого. Чем светлее мандарины, тем они кислее. У самых сладких плодов кожура красноватая.

Сорта самых сладких мандаринов

Минеола. Этот гибрид получен в результате скрещивания марокканского мандарина сорта Танжерин с грейпфрутом сорта Дункан.

Плоды по форме напоминают пузатую грушу, имеют яркий оранжевый окрас с красноватым оттенком. У такого мандарина очень тонкая кожура и много косточек. На вкус кисло-сладкие, с преобладание сладости в послевкусии.

Клементины. Гибрид мандарина и апельсина. Сорт получен в начале ХХ века. Сочнее и слаще прочих сортов мандарина. Плоды мелкие, имеют тонкую глянцевую кожуру, очень много косточек.

Место имеет значение

Вкусовые качества мандарина также зависят от того, в какой стране выращен тот или иной сорт.

Абхазские мандарины имеют кисло-сладкий вкус, с выраженной кислинкой в послевкусии, небольшие по размеру, желто-оранжевого цвета, сочные. На шкурке такого мандарина можно встретить пятнышки зеленоватого цвета и прожилки. Легко снять кожуру, косточек мало.

Мандарины из Испании крупные, с толстой кожурой, которая легко очищается, яркого оранжевого цвета. Сочные, кисло-сладкие, содержат небольшое количество косточек.

Турецкие мандарины отличаются большим количеством косточек, плоды небольшие, кожура тонкая, но отделяется трудно. Чем интенсивнее окраска, тем они слаще.

Марокканские мандарины имеют приплюснутую форму, цвет яркий, золотисто-оранжевый. Без косточек, кожура снимается очень легко.

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