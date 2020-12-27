“Цмокі-Мінск” в 12-й раз подряд стали обладателями Кубка Беларуси по баскетболу

Минские «Цмокі» победили могилевский «Борисфен» лишь в овертайме финального матча Кубка Беларуси – 83:79. Таким образом, минская команда в 12-й раз подряд стала обладателем Кубка Беларуси по баскетболу, сообщает Tribuna.com.

«Борисфен» – «Цмокі-Мінск» – 79:83 (16:13, 9:21, 27:17, 18:19, 9:13)

Самым результативным в составе победителей стал Роберт Лоури, набравший 25 очков.

В игре за третье итоговое место витебский «Рубон» сегодня победил «Гродно-93» с результатом 94:75 (14:19, 19:18, 28:19, 33:19).

Лучшими игроками по итогам Кубка Беларуси были признаны:

MVP – Роберт Лоури («Цмокі»),

Центровой – Брукс ДиБишоп («Борисфен»),

Нападающий – Виктор Овсепян («Рубон»),

Защитник – Роберт Лоури («Цмок»і),

Лучший молодой игрок – Владислав Микульский («Борисфен»),

Приз зрительских симпатий – Эрнесто Ткачук («Рубон»).

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