Чишуйские зонты из промасленной бумаги: новая жизнь столетнего ремесла

В городском уезде Чишуй провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) уже более 100 лет существует традиция изготовления зонтов из промасленной бумаги ручной работы.

Производственный процесс включает свыше 70 операций, в том числе вырезание деревянного каркаса, наклеивание бумажного полотна, нанесение тунгового масла.

В июне 2019 года технология производства чишуйских зонтов из промасленной бумаги была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Гуйчжоу. Производство бумажных зонтов не только обеспечило работой и доходом многих местных жителей, но и вдохнуло новую жизнь в самобытный старинный промысел.

Фотографии: Ван Чанъюй/Синьхуа.

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