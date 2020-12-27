Человечество избавится от последствий эпидемии не раньше 2024 года

Один из наиболее авторитетных экспертов мира дал прогноз в эксклюзивном интервью израильскому изданию, пишут “Вести”.

Мир вернется к “докоронавирусной” жизни не раньше 2024 года. Такой прогноз озвучил в эксклюзивном интервью израильскому изданию “Калькалист” один из самых авторитетных экспертов, врач, биолог, профессор Йельского университета Николас Христакис, внесенный журналом TIME в список ста наиболее влиятельных людей планеты. Даже появление вакцины он предлагает не воспринимать, как сигнал к скорому завершению пандемии. Лишь к 2022 году, считает ученый, можно будет ожидать популяционного (коллективного) иммунитета, но потребуется еще год-два, чтобы окончательно избавиться от “чумы XXI века” и вернуться к привычному образу жизни.

Проф. Христакис говорит о травме, причиненной человечеству коронавирусом. О психологическом, социальном и экономическом шоке, преодолеть который будет значительно сложнее, чем просто остановить распространение вируса. Так, поясняет он, происходило со всеми другими эпидемиями на протяжении многих веков.

Весь 2020 год проф. Христакис проводил исследования, изучая, как коронавирус влияет на различные аспекты жизни людей (социальные связи, профессиональный успех, состояние здоровья и пр.) и сравнивая эти данные с тем, что происходило с человечеством в прошлом. По его словам, люди пока не могут в полной мере оценить, что именно случилось с ними за время пандемии.

Ученый считает, что это влияние будет глубоким и затрагивающим все аспекты человеческого существования. Однако в 2024 году, когда удастся вернуться к прежнему образу жизни, начнется бурный расцвет, сравнимый с тем, что наблюдался после эпидемии “испанки” 1918 года.

“Во время эпидемий, – поясняет профессор, – люди обособляются, ищут спасения в религиозных культах, экономят деньги. Но потом все меняется. Люди стремятся восполнить утраченное, что ускоряет общественные процессы. И тут возможно все – от технических до общественных революций”.

Помимо этого, полагает проф. Христакис, человечество станет здоровее. Этому будут способствовать навыки, выработанные во время пандемии (например, личная гигиена), и прорыв в медицине.

Ученый говорит, то сегодня видит свою задачу в том, чтобы помочь людям понять саму суть эпидемии: “Многие воспринимают случившееся, как нечто страшное, своего рода кару нашего времени. Но на самом деле это не так. Людям очень сложно смириться с тем, что и до них были еще многие и многие, которые переживали нечто подобное”, – поясняет он.

“История многому нас учит, – говорит ученый. – Беда в том, что в восприятии трагедии человечество не сильно меняется. Так было тысячу лет назад, так есть и сейчас. Какое дело до всей истории, если больно лично мне и больно сейчас”.

Проф. Христакис рассказывает об истории своего отца, которому сейчас 82 года. Своеобразным эталоном “абсолютного зла” для него стало вторжение нацистов в Афины. Тогда он был ребенком, но и сейчас сравнивает все беды с тем, что происходило тогда. “Что вы жалуетесь, – говорит он, – бывали вещи и похуже”.

“Коронавирус, конечно, это ужасное событие. Но опять же, смотря с чем сравнивать. Вы в Израиле, например, видели вещи и похуже”, – добавляет профессор.

Для чего нужны подобные сравнения? Разумеется, легче от этого никому не станет. Суть здесь в ином.

“Люди всегда ищут простое решение, – поясняет проф. Христакис. – Во время эпидемии чумы, унесшей в XIV веке более 50 миллионов жизней, виновными были объявлены евреи. Антисемитизм в это время “черной смерти” был настолько жестоким, что уничтожал целые еврейские общины. Во время эпидемии “испанки” возникла ненависть к испанцам, хотя есть все основания полагать, что происходила эпидемия из Соединенных Штатов. В СПИДе обвиняли геев, теперь – китайцев. Эпидемии всегда сопровождают ложь и невежество. Так было в античный период, и в средневековье, и сейчас. Достаточно послушать, что говорят и пишут люди по поводу масок, вакцины, чипирования. Непреложным остается лишь факт, что во время эпидемий гибнут люди. И им нужно хоть какое-то объяснение, почему это случилось именно с ними”.

Движения “антипрививочников” и “антимасочников” проф. Христакис считает продолжением все тех же заблуждений, базирующихся, по его словам, на “глупости и эгоизме”.

Чем эпидемия коронавируса отличается от прежних эпидемий? По мнению ученого, только тем, что нынешнее поколение станет первым, которому удалось получить вакцину в реальном времени. “Такого прежде никогда не было. И это настоящее чудо, что в течение десяти месяцев найден работающий вариант вакцины. Более никаких отличий нет. Это классическая пандемия во всех смыслах”, – полагает он.

“С исторической точки зрения, – добавляет проф. Христакис, – нынешняя пандемия не выглядит особо ужасной, хотя она и достаточно серьезна”.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



