27 декабря 2020 года. Белорусы выходят на улицы в знак протеста и солидарности (обновляется)

Белорусский протест против фальсификации президентских выборов и жестокости силовиков в отношении манифестантов не останавливается. Он приобретает новые формы.

МИНСК.

Традиционно каждое воскресенье с утра столица наполняется силовиками и их спецтехникой для борьбы с выходящими на улицы белорусами.

Но минчане не стали дожидаться скопления силовиков в их районах и вышли на марши и стали в цепи с раннего утра. Малиновка, Курасовщина, “Шарики”, Зеленый Луг, Грушевка, Золотая Горка – далеко не полная география столичных манифестаций.

В разных районах столицы в небо взмывают белые и красные воздушные шары.

В районе “Пушкинской” встретились две колонны протестующих.

Акция прошла и на столичном рынке “Экспобел”.

Традиционно протесты в Минске поддерживают жители регионов.

Стало известно о задержаниях в минском микрорайоне Сокол.

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