«Зубры» упустили преимущество в две шайбы, но обыграли рижское «Динамо» в овертайме

Минские динамовцы одержали очередную победу в дерби против рижских одноклубников со счетом 3:2. «Зубры» быстро убежали вперед: Менелл забросил в большинстве, а следом разыграли красивейшую комбинацию, которую завершил Александр Когалев – для него эта шайба стала первой в сезоне, сообщает hockey.by.

Рижане не думали сдаваться и на старте второго игрового отрезка отквитали одну шайбу, а на 41-й минуте – сравняли счет. У подопечных Крэйга Вудкрофта был хороший шанс довести дело до победы в основное время матча, воспользовавшись удалением у рижского «Динамо», однако на пути шайбы становились перекладина, коньки Принса, но по большей части голкипер гостей Иван Налимов.

«Зубры» все же добились своего – правда, в овертайме. Победную шайбу забросил Бреннан Менелл, оформивший дубль.

До конца календарного года подопечным Крэйга Вудкрофта предстоит еще один матч: 30 декабря на «Минск-Арене» «Динамо» примет «Нефтехимик».

😍Идеальная комбинация от @hcdinamoby! Когалев забрасывает первую шайбу в сезоне pic.twitter.com/1SXRQW5URz — Хоккей Беларуси | Hockey.by (@hockey_blr) December 26, 2020

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