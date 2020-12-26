Всемирную шахматную Олимпиаду 2022 года, от проведения которой отказалась Беларусь, намерена принять Россия

Всемирная шахматная Олимпиада 2022 года, которая должна была состояться в Минске, перенесена в Россию.

Изначально планировалось, что в 2020 году Олимпиаду примет Россия, а в 2022 году — Беларусь. Однако впоследствии российский турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии, вызванной коронавирусом, а Беларусь от проведения соревнований решила отказаться по экономическим и эпидемиологическим причинам.

“Учитывая, что Республика Беларусь и ее правительство решили, что страна не в состоянии провести Олимпиаду, мы попытались найти какое-то решение. А если точнее, другого хозяина Олимпиады 2022 года и Кубков мира. Но мы не смогли найти альтернативы.

Если добавить ко всему этому пандемию, то у нас не осталось иного выбора, кроме как провести всего одну Олимпиаду в течение этого периода. Мы получили любезное предложение от правительства России провести одновременно два Кубка мира в следующем, 2021 году, и Олимпиаду в 2022 году”, — сообщил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на официальном сайте ФИДЕ.

Однако подобные планы могут вступить в противоречие с вердиктом CAS по поводу двухлетнего запрета на проведение на территории РФ крупных международных турниров.

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