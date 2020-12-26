В Петербурге граждан Беларуси будут штрафовать за использование национальной символики у посольства

С 26 декабря проживающим в Петербурге белорусам будет запрещено собираться у здания посольства в национальной атрибутике и скандировать лозунги. Об этом «Северо-Запад. МБХ медиа» сообщил представитель белорусского землячества Артур Грунтов.

«Вчера к нам подошел сотрудник полиции в звании капитана или старшего лейтенанта и сказал, что с завтрашнего дня нам запрещается находиться у посольства с белорусской атрибутикой и кричать лозунги», — рассказал он.

По словам Грунтова, запрет полицейский объяснил 54-м федеральным законом, запрещающим гражданам иностранных государств устраивать митинги на территории России.

«Я сказал ему, что мы не проводим митинги. На это он ответил, что публичные мероприятия тоже запрещены. А раз мы стоим с флагами и прочей атрибутикой, это можно квалифицировать как публичное мероприятие», — прокомментировал Грунтов.

Он также добавил, что под запрет попадут не только большие флаги, но и маленькие ленточки со значками.

«Сотрудник объяснил: если надо, мы в суде докажем, что ваш значок — это атрибутика», — рассказал Грунтов.

По его словам, полиция начнет штрафовать людей с символикой с 26 декабря. Штраф составит четыре тысячи российских рублей.

«Полицейский сказал, что завтра его смена, и если люди после предупреждения не будут убирать атрибутику, их начнут отвозить в отделение и штрафовать на четыре тысячи. Прямым текстом было сказано: я человек маленький, мне дана сверху такая установка. Некоторым людям вы сильно надоели», — прокомментировал Грунтов.

Также он сообщил, что просто стоять у посольства, без флагов и прочей атрибутики, будет разрешено.

Проживающие в Петербурге белорусы 139 дней подряд выходят к зданию посольства в национальной красно-белой символике с требованием отставки Александра Лукашенко.