В Минске опять проблемы с водой: в Советском районе авария на насосной станции

В Советском районе столицы начались проблемы с водоснабжением — для обеспечения жителей чистой водой в некоторых точках находятся цистерны. Об этом TUT.BY сообщают читатели, это же подтверждают на горячей линии диспетчерских служб.



Читатели сообщают, что в Советском районе Минска сегодня с самого утра из кранов пошла вода цвета ржавчины, непригодная для использования. Люди сбрасывают информацию в районные чаты и сообщают о проблемах с водой на улицах Богдановича, Ломоносова, Беды, Некрасова.



Линии единого номера диспетчерских служб 115 сильно перегружены из-за шквала звонков. Нам сообщили, что неполадки связаны со сбоем технологического оборудования на насосной станции «Зеленый Луг», в имеющейся у колл-центра информации указано, что неполадки устраняет водоканал, а ремонтные работы будут продолжаться до 8.00 28 декабря. Для обеспечения населения питьевой водой в различные точки направлены цистерны. Ниже — адреса, по которым они будут находиться:

ул. Цнянская, 17;

ул. Седых, 56;

ул. Якуба Коласа, 21;

ул. Восточная, дома 44−50;

ул. Калиновского, 24;

пересечение улиц Богдановича и Олешева (частный сектор).

Пользователи TUT.BY уже заметили по некоторым из этих адресов прибывшие цистерны с водой.



Читательница TUT.BY Тамара живет в частном доме на улице Щедрина в Центральном районе Минска, однако тоже с самого утра столкнулась с проблемами с водой.

— Вода шла коричневого цвета, с примесью песка и грязи. Желания ее еще и нюхать не было никакого, но резкого запаха не почувствовала, — говорит женщина.

Она пробовала дозвониться на горячую линию «Минскводоканала», однако из-за большого количества звонков других жителей — безуспешно.

— Возмущает тот факт, что никто ни о чем не предупреждает: выходные, предпраздничные дни — ни постирать, ни приготовить, ни помыться. Если бы это случилось только у меня… Но мне уже звонила подруга — она живет на улице Цнянской, у нее точно такая же ситуация, — рассказала Тамара.

Об отсутствии у воды неприятного или необычного запаха также сообщил читатель TUT.BY Дмитрий, который проживает на улице Некрасова. По его словам, его семья обнаружила проблему около девяти часов утра.

— Наши соседи дозвонились в исполком. Там сказали, что знают о проблеме — это по большей части Советского района — и работают над ее устранением, но сроки не могут установить. Сказали, что пить воду нельзя, они поставили две цистерны на Олешева и Восточной. Сейчас невозможно дозвониться по номеру 115: очень много людей в очереди, большое время ожидания, — рассказал мужчина.

В диспетчерской службе «Минскводоканала» рассказали TUT.BY о сбое оборудования на насосной станции: пострадали весь Советский район, а также некоторые улицы смежных с ним районов города. В данный момент специалисты усиленно промывают водопроводные сети, на отдельных улицах нормальное водоснабжение уже должно быть восстановлено, но возможен остаточный эффект до слива всей некачественной воды. В «Минскводоканале» сообщили, что рассчитывают решить проблему к вечеру сегодняшнего дня.

В администрации Советского района сообщили, что после аварии центр гигиены и эпидемиологии еще не давал никаких заключений по поводу качества воды, поэтому пока ее не следует пить или использовать как-то иначе (мыться, стирать и т. д.).

Это уже не первые проблемы с водой в столице в этом году. В конце июня сотни домов во Фрунзенском и Московском районах испытали проблемы с водоснабжением: из кранов пошла вода с сильным запахом. Горожане несколько дней пользовались водой из цистерн, которые подгоняли в несколько точек районов, или купленной бутилированной. После этого инцидента жителям пострадавших домов обнулили счета за воду, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

В начале октября проблемы с водой случились в Советском и Первомайском районах Минска. Санэпидслужба Минска нашла отклонения от нормативов по мутности и содержанию железа в воде.

Тогда же Генпрокуратура, проведя комплексную проверку системы водоснабжения Минска, заявила о том, что сети «Минскводоканала» сильно изношены, технологические регламенты эксплуатации и ремонта водопроводов не соблюдаются, а сотрудники организации не имеют знаний и навыков, необходимых на случай возникновения ЧП. Органы прокуратуры взяли на контроль выполнение мер по снабжению населения качественной питьевой водой.



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