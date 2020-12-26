На разработчика Cyberpunk 2077 подали в суд после падения акций компании

Юридическая компания Rosen объявила, что подала коллективный иск к польской студии CD Projekt RED с требованием возместить убытки инвесторов, которые те понесли после выхода игры Cyberpunk 2077.

Иск в федеральный суд Лос-Анджелеса подал инвестор Эндрю Трампе, пишет Bloomberg. В юридической фирме Rosen говорят, что до 22 февраля 2022 года к иску могут присоединиться инвесторы, вложившие деньги в ценные бумаги CD Projekt в период с 16 января по 17 декабря 2020 года.

В иске сказано, что компания CD Projekt перед выходом Cyberpunk 2077 ввела инвесторов в заблуждение и не сообщила о том, что в игру практически невозможно играть на старых консолях Xbox или PlayStation из-за «огромного количества ошибок». В результате корпорация Sony убрала Cyberpunk 2077 из своего магазина игр PlayStation Store, а также наравне с Microsoft и CD Projekt пообещала вернуть деньги за игру.

Когда на рынок поступили достоверные данные о Cyberpunk 2077, сказано в иске, инвесторы понесли убытки. Как отмечает Bloomberg, после выхода Cyberpunk 2077 американские депозитарные расписки CD Projekt упали в цене на 25%, а после удаления из PlayStation Store — на 16%.

В CD Projekt пока не комментировали иск.

19 декабря газета The New York Times сообщила, что инвесторы в Польше, где находится студия CD Projekt, также рассматривают возможность судебного иска. Польский юрист и инвестор Миколай Ожеховский сообщил, что наравне с этим планирует подать заявление о возможном преступлении, подпадающим под уголовную статью о введении в заблуждение ради финансовой выгоды.

Cyberpunk 2077 — самая ожидаемая игра 2020 года. После ее выхода 10 декабря игроки столкнулись с многочисленными багами при игре на консолях Xbox или PlayStation. Меньше всего проблем возникло с версией игры для ПК.

К 20 декабря компания CD Projekt сообщила, что продала более 13 миллионов копий игры Cyberpunk 2077. В студии не уточняли, сколько человек потребовали вернуть деньги за игру.

Поделиться ссылкой:



