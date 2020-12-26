МЧС России: разлив топлива в Норильске стал самым масштабным на планете

Разлив дизельного топлива в Норильске стал самым масштабным на планете за все время наблюдений, заявил замглавы МЧС России Александр Чуприян. Его слова приводит РИА Новости.

«В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне», — заявил он, добавив, что после ЧП в Норильске спасатели пришли к выводу, что нужна техника, которая может не только «качать соленую и загрязненную воду, но и нефтепродукты».

29 мая в Норильске произошла авария на ТЭЦ-3. Более 20 тысяч тонн дизельного топлива разлилось возле завода, принадлежащего «Норникелю». 3 июня в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Как сообщили в Ростехнадзоре по результатам проверки, разлив топлива на ТЭЦ-3 произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.

Штраф “Норникелю” за ЧП в общей сумме составил несколько сотен тысяч российских рублей. Ранее компания оценила ущерб от аварии в 21,4 млрд рублей. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей.

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