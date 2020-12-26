Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 26 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1916 пациентов с COVID-19, выписаны 2706 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 184922 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 164538 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1376 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 28807 тестов, всего в стране проведено 3912583 теста на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 79864648 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1750907 человек.

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