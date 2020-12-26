«Это кем надо быть… ничего святого!» Беда на еврейском кладбище в Бобруйске (фоторепортаж)

На еврейском кладбище на улице Минской в Бобруйске кто-то вырвал из земли и увез чугунные калитки, цепи, ограждения. Раввин говорит, что речь может идти о нескольких десятках, если не сотне разграбленных могил.

Мы побывали на кладбище 21 декабря. Произошедшее бросается в глаза – где-то не хватает калитки, где-то – ограды целиком. Пострадали в основном чугунные конструкции – скорее всего, преступники снимали их, чтобы позже сдать в пункт приема металла.

Несколько снятых калиток с оград злоумышленники не успели унести – их нашли и убрали с центральной аллеи пришедшие посетители кладбища.

– Они, наверное, орудовали ночью или в сумерках, – говорит одна из посетительниц, Циля Борисовна. – Тут должно быть видеонаблюдение (такие таблички висят на контейнерных площадках на кладбище). Мы будем писать заявление в милицию, пусть берут эти записи, изучают.

Циле Борисовне вчера позвонил знакомый и рассказал о ЧП на кладбище. Женщина с подругой решили приехать и проверить, убедиться своими глазами – ведь у нее многие родственники похоронены на этом кладбище.

– Это кем надо быть… ничего святого у людей не осталось! – сокрушается подруга Алла Владимировна.

Кладбище фактически не охраняется, вход и въезд на него свободный. С этим обстоятельством родственники связывают то, что кому-то удалось причинить такой масштабный ущерб. Люди предполагают, что злоумышленники заехали на территорию кладбища на грузовой машине, и некому было им помешать.

Такое, по словам пришедших в этот день на кладбище, случилось впервые за много лет.

– Я вам объясню схему. Чугун был 35 копеек килограмм, а стал 50 копеек, вот и все, – обсуждают люди произошедшее.

Марат Самуилович Петлах рассказывает: раньше он был рабочим на этом кладбище, а над ним еще был смотритель. Тогда, по словам мужчины, на кладбище был образцовый порядок.

Впрочем, так говорят и многие из тех, кто пришел сегодня проверить могилы родственников: «Когда был Марат, тут был порядок».

Сейчас, рассказывает Марат Самуилович, на все бобруйские кладбища – один смотритель. Вот и получается, что приехать сюда он может раз-два в неделю, в лучшем случае.

Мужчина и сейчас много времени проводит на кладбище. Община поручила ему курировать захоронения. Он уверен – если у кладбища не будет охраны, история может повториться.

– Мы будем предпринимать все возможные меры. Уже связались с руководством УКДП ритуального обслуживания. Следующая инстанция – милиция и другие компетентные органы. Это уголовное преступление, и нужно обязательно найти тех, кто это сделал. Пострадало несколько десятков, если не сотня могил, – говорит раввин Бобруйска Шауль Хабабо. – Потом мы будем искать спонсора, который помог бы людям восстановить ограды. И, конечно же, нужно решать, как защитить захоронения от вандализма в дальнейшем.

Фото: Александр ЧУГУЕВ.

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