Эксперт ООН: Наблюдательный совет «Фейсбука» должен учитывать права меньшинств

Независимый эксперт ООН призвал Наблюдательный совет компании «Фейсбук» при принятии решений, касающихся размещенного в соцсети контента, учитывать права этнических, религиозных и языковых меньшинств. В первую очередь речь идет о постах и комментариях, разжигающих ненависть.

Наблюдательный совет – это независимый орган, который рассматривает модераторские решения «Фейсбука». Он начал свою работу в октябре 2020 года. Глава компании Марк Цукерберг назвал совет «Верховным судом» своей социальной платформы.

«Меньшинства чаще всего становятся мишенью ненавистнических высказываний в интернете. А язык вражды в интернете, как мы знаем, может оборачиваться серьезными последствиями в реальном мире, в том числе – привести к этническим чисткам и геноциду», – сказал Специальный докладчик ООН по правам меньшинств Фернан де Варен.

Он, в частности, рекомендовал членам Наблюдательного совета при принятии решений обращаться к статье 27 Международного пакта о гражданских и политических правах и Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

Де Варен также заявил, что нормы сообщества «Фейсбук» должны быть приведены в соответствие со Стратегией и Планом действий ООН по борьбе с разжиганием ненависти.

Спецдокладчик назвал Наблюдательный совет «новаторской и смелой инициативой», регулирующей выражение мнений в интернете и, в том числе, отслеживающей язык вражды, что, по его мнению, очень важно для защиты меньшинств во всем мире.

Фернан де Варен также приветствовал сообщения о том, что Наблюдательный совет «Фейсбука» недавно уже принял на рассмотрение шесть апелляций на решения об удалении контента.

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