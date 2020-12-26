«Досчитала до 400, а дальше устала»: брестчанка собрала коллекцию дедов-морозов и снегурочек. Останавливаться не думает

Анна с раннего детства коллекционирует различные вещи. Среди них есть деды-морозы и снегурочки. Для них она отвела целую жилую комнату в своем доме.

Как все начиналось

Анна Ковалева родилась в деревне Каменюки, рядом с Беловежской пущей. С детства была окружена природой и интересными бабушкиными историями обо всем на свете. Зубры, как говорит собеседница, «с малых лет качали на рогах, а лес, Дед Мороз и сказки были очень близки. К тому же это неразделимые персонажи. Особенностей в антураж добавляло то, что прабабушка была знахаркой, поэтому хорошо разбиралась в травах и могла вылечить благодаря им любую хворобу».

Немного повзрослев, Анна вместе с родителями переехала жить в Брест. На тот момент ее мама и папа устроились работать в городской театр. Все каникулы наша собеседница проводила именно там – приобщалась к культуре. «Где ж еще в это время болтаются дети? Там, где родители. Даже если они работают», – задает вопрос собеседница и сама же на него отвечает.

Такое времяпровождение подтолкнуло маленькую Аню начать собирать любую интересную, на ее взгляд, информацию о театре. Это были фотографии, открытки, различные сувениры и пригласительные на спектакли. Со временем «история» становилась больше. На рост коллекции также влияло то, что, окончив университет, она пошла по стопам родителей. Благодаря этому появилось много знакомых в творческой среде, поэтому волей судьбы повстречалась с людьми, с которыми вскоре основала на базе средней школы №12 г. Бреста музей «Брест театральный».

«Получилось так, что всю коллекцию, которую собирала примерно 35 лет, подарила этому музею. Единственному в Беларуси, созданному на основе частной коллекции. Это уникальнейшее место!» – рассказывает Анна.

Именно в этот момент у нашей собеседницы зародился интерес собирать дедов-морозов.

Перед началом коллекционирования она поставила перед собой цель собрать фигурки со всех фабрик на территории Советского Союза, которые их выпускали. Некоторые предприятия делали также снегурочек, поэтому в коллекции Анны они также присутствуют. Однако основной упор она всегда делала на дедушек-морозов.

«Было даже такое, что на одной фабрике выпускали разные варианты дедов-морозов. Если не получалось приобрести их все, то хотя бы один покупала всегда», – рассказывает Анна.

Из жизни зимних персонажей

Экспонатов у Анны много. «Досчитала как-то до 400, а дальше устала. Пытаюсь сделать каталог, чтобы знать, какие у меня есть, но пока не успеваю», – рассказывает женщина.

Коллекция началась с домашнего деда-мороза, который появился у нее в 1965 году. Самого первого дедушку собеседница купила в Украине. «Мне отправляли его по почте. Помню, позвонили сотрудники и спросили, не принести ли его домой. Думаю, неужели такой большой? Поинтересовалась у человека на другом конце провода, однако он не сказал вес. Уведомил только, что, если посылка от 3 до 10 кг, почтальоны могут приносить ее домой. Я согласилась на доставку. Со мной тогда дома подружка была, поэтому открывали вместе. Он действительно был большим. И красивым-красивым!» – с блеском в глазах вспоминает Анна.

Самый старый дед-мороз из коллекции изготовлен еще до Великой Отечественной войны из гипса. Самый маленький экспонат, «живущий» у Анны, имеет высоту 2 см. Он сделан из муранского стекла. «Рост» самого большого – 90 см. Он из пенопласта и стоит на веранде, встречая гостей. Есть очень необычные экспонаты, представленные в виде музыкальных шкатулок и бутылок. Даже дед-мороз в виде неваляшки и матрешки есть.

Персонажи сделаны из разных материалов: ваты, папье-маше, фарфора, гипса, воска, пенопласта, пластика. «Я не собираю фигурки из чего-то конкретного. Для меня это совсем не важно. Все же хочется показать и рассказать их историю. А на это материал никак не влияет».

Все деды-морозы требуют особого ухода. Например, их нельзя хранить на свету, сырости и в пыли. При этом Анна старается их не реставрировать. «Не подкрашиваю и не натираю порошком. Воспринимаю как музейный экспонат в том виде, в каком они есть. Если уже совсем отпадает какая-то деталь – починю. И то так, чтобы это особо не было видно. Для меня все должно быть в оригинале».

Учитывая внушительное количество зимних персонажей, Анна выделила для них отдельную комнату в своем доме. Там они «живут» на специальных стеллажах, которые стоят вдоль стен. В помещение не попадает солнечный свет – в окне стоит большая картина с изображением лесной опушки, засыпанной снегом. Именно она «защищает» всех персонажей от солнечных лучей. А зима в комнате – круглый год, даже если за окном знойное лето.

Что в перспективе?

Анна рассказала, что планирует приобрести еще примерно двух дедов-морозов. «Потом, наверное, уже буду потихоньку отходить от этой коллекции», – добавила она.

Собеседница призналась, что параллельно с дедами-морозами уже несколько лет коллекционирует антикварные фарфоровые куклы. «На данный момент стоит задача сделать из своего дома музей. Будет одна комната с дедами-морозами и снегурочками, другая – со славянскими оберегами и промыслами. На мансарде – антикварные и фарфоровые куклы», – рассказывает о планах собеседница.

Советы коллекционерам

Начинающим коллекционерам Анна советует определиться, для чего в первую очередь им это нужно. Если хочется собирать для количества, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, необходимо собирать то, что есть всегда в продаже. Если, например, это капиталовложение, можно коллекционировать старинные вещи, которые со временем будут стоить только дороже. «Захотелось кушать – продали и живете дальше. Если для души, тогда надо определиться, что больше нравится. Дочь моей знакомой собирает подставки под кружки и получает удовольствие от этого. Другая знакомая девочка коллекционирует сахарные пакетики. Их точно не продашь. Единственное – в голодный год могут пригодиться», – делится своими взглядами на коллекционирование наша героиня.

Фото автора.

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