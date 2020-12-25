Задержанным по делу Пресс-клуба вменяют статьи об уклонении от уплаты налогов и соучастии в преступлении

Стали известны статьи, которые вменяют задержанным по делу Пресс-клуба. Напомним, ранее сообщалось о задержании шести человек, пишет TUT.BY.



Как сообщил TUT.BY источник, создательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая находится в статусе подозреваемой по уголовному делу по части 2 статьи 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Остальные — подозреваемые по ч.6 ст. 16 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст. 243.

Ч.6 ст. 16. «Соучастие в преступлении» — пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

В настоящее время под стражей остаются создательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, руководитель Академии Пресс-клуба Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, член Координационного совета Ксения Луцкина.

Как ранее сообщала пресс-служба Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, в отношении должностных лиц Пресс-клуба проводится проверка по фактам нарушений налогового законодательства.

22 декабря в офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба и Ксении Луцкиной прошли обыски или осмотры.



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