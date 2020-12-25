В Слуцке на улице Гагарина обнаружен погибшим 16-летний парень

Возле дома №19 по улице Гагарина в Слуцке 24 декабря обнаружили 16-летнего парня без признаков жизни.

Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Сергей Босько рассказал МЛЫН.BY:

– Сообщение об обнаружении погибшего парня возле дома №19 по улице Гагарина поступило в милицию 24 декабря около полудня. Обстоятельства происшествия выясняет Следственный комитет.

По словам официального представителя управления Следственного комитета по Минской области Елены Крупениной, следователь устанавливает причины и обстоятельства гибели 16-летнего парня в Слуцке. Проводятся первоначальные следственные действия. Причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.

Как стало известно Mlyn.by, согласно основной версии, парень разбился, упав с восьмого этажа многоэтажного дома.

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