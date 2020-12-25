В Минске продают карту Борисова, созданную автором первого ордена Советской Беларуси

Геннадий Змудзинский нарисовал план города в 1924 году. В 1938-м его расстреляли.

Несколько дней назад в соцсетях был опубликован снимок карты Борисова, автором которой является художник-плакатист Геннадий Змудзинский. Копию карты на качественной бумаге может купить каждый.

План Борисова был выполнен в 1924 году и представляет собой цветную схему города с названиями улиц.

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Судьба самого Геннадия Евгеньевича, как и многих его современников, сложилась трагически. Переехав в БССР в 1921 году из Иркутской губернии, он стал одним из основателей белорусской школы книжной графики. Был оформителем школьных учебников и многих литературных изданий. Сотрудничал с газетой «Звязда», на страницах которой печатались его плакаты и карикатуры.

В 22 сентября 1938 года был репрессирован и расстрелян НКВД. В 1957 году реабилитирован посмертно.

Виталий Журавский в книге воспоминаний «Похищенный Орден» описал допрос Змудзинского в НКВД:

«Арон Вольфсон, старший следователь НКВД, покрутил толстыми пальцами тяжелой руки серебряный треугольник ордена Трудового Красного Знамени БССР. Такой же по форме и по исполнению красовался у него на груди. Он проводил в Минской тюрьме допрос арестованного графика Змудзинского.

— Итак, продолжим.

Геннадий Евгеньевич Змудзинский, русский по национальности. Родился 29 января 1897 года в г. Нижнеудинске Иркутской области. Участвовал в Первой мировой войне. С 1918 года в Красной Армии в должности командира полка, затем начальник разведотдела бригады. С 1921 года проживаете в Минске. Принимал участие в международной выставке книги в Лейпциге в 1927 году.

— Все верно!

— Именно там вы были завербованы польской дефензивой?

— Какая дефензива? Я художник-плакатист.

— Не стоит отпираться. Вы — агент польских разведорганов, и нам все известно о вашей шпионской деятельности.

— Этот арест — полное недоразумение. Я автор первого ордена Советской Беларуси. Он у вас на груди! Моим орденом награждали лучших рабочих фабрик и заводов, сельских тружеников и лесоводов.

— А у нас имеются сведения, что вы всегда симпатизировали буржуазному правительству Польши и искали случая переметнуться на чужую сторону. А чтобы наши враги поверили вам и приняли вас за своего, вы разработали образцы ордена Трудового Красного Знамени БССР и наградной грамоты с нарушением Конституции БССР. Эмблема ордена преднамеренно была искажена: вместо серпа и молота изображены серп и топор, вместо «Пролетарыi ўсiх краiн, злучайцеся!» написано «Пролетарыi ўсiх краёў, злучайцеся», а инициалы «БССР» написаны на польском и еврейском языках.

— Но это родные языки, на которых разговаривают национальности, населяющие Беларусь.

— У меня родной язык — русский! И не надо тут, в тюрьме, заниматься польской и сионистской пропагандой! — Когда создавался орден — были совсем другие веяния. После того как все малые национальности зажимались в царской России, было правильным решением на самом высоком уровне показать, что все народы в Советской России имеют одинаковые права.

— Именно с этой целью на самом эскизе ордена вы дописали своей рукой: «Вношу предложение на углах звезды вписать «БССР» на местных языках: белорусском‚ еврейском и польском. Золотыми буквами». Признавайтесь: вы хотели осквернить дорогую каждому советскому человеку звезду и намекали, что Советская Беларусь будет под польскими панами?

— Я хотел лишь создать дорогую для всех награду».

Фото: @imago.by и «Википедия»

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