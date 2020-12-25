В канун Рождества сотни беженцев в Боснии и Герцеговине оказались на улице

Сотни мигрантов вынуждены спать под открытым небом после пожара в палаточном лагере Липа в Боснии и Герцеговине, в Унско-Санском кантоне. Ранее руководство Международной организации по миграции (МОМ) приняло решение о закрытии лагеря в связи с тем, что местные власти не смогли обеспечить там адекватные условия проживания. При этом они отказались открыть для беженцев другой лагерь.

«Этот лагерь [Липа – прим.ред.] открыли ранее в этом году, поскольку другие места были переполнены и условия там были неподходящие», – сказал руководитель миссии МОМ в Боснии и Герцеговине Петер ван дер Аувераерт.

«По ряду причин, в основном политических, туда так и не провели воду и электричество, лагерь также не подготовили к зиме. И теперь, после пожара, уже никогда не подготовят», – добавил он.

По данным МОМ, в лагере проживали 1400 мигрантов, включая женщин и детей, и теперь им придется спать под открытым небом. При этом ночью температура опускается ниже нуля градусов по Цельсию.

Из МОМ также сообщают, что в Унско-Санском кантоне, расположенном на границе с Хорватией, 1500 беженцев уже живут на улице. Некоторые из них устраиваются на ночлег в заброшенных постройках или в самодельных палатках в лесу. Часть мигрантов собирается отправиться в Сараево, однако в боснийской столице центры содержания беженцев переполнены.

МОМ в партнерстве с Красным Крестом и Датским советом по беженцам, предоставила комплекты теплой одежды, спальные мешки, продовольственные пайки и наборы предметов личной гигиены 1500 мигрантов. В ближайшее время помощь окажут еще сотням беженцев.

«Это просто кошмарная ситуация. В этот праздничный сезон они должны быть в помещениях, в тепле – так же, как и все жители Европы», – сказал Петер ван дер Аувераерт.

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