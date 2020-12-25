Ушел из жизни Максим Цыгалко. Ему было 37 лет

На 38-м году жизни скончался известный в прошлом футболист Максим Цыгалко, рано завершивший карьеру из-за травм. Причина смерти не называется.

Грустную весть сообщила группа ВКонтакте “Родны футбол”.

Цыгалко — воспитанник минского “Динамо”, с которым стал чемпионом Беларуси в 2004 году. На его счету два матча за национальную сборную Беларуси, в которых он отметился одним голом.

Помимо “Динамо”, Максим выступал за новополоцкий “Нафтан”, казахстанский “Кайсар”, армянский “Бананц” и могилевский “Савит”.

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