Ученые предупредили об угрозе ядерного заражения из-за строительства водного пути через Припять

Ученые предупредили, что строительство водного пути Е40, которое затронет дно Припяти и соединит два моря — Балтийское и Черное, может привести к подъему на поверхность радиоактивного ила и загрязнению питьевой воды. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на The Guardian.

Водный путь Е40 — совместный проект Польши, Беларуси и Украины. Власти трех стран хотят построить водную трассу, чтобы соединить польский Гданьск и украинский Херсон по рекам Висле, Припяти и Днепру. Ее протяженность составит 2352,8 километра.

В июне этого года на Припяти, находящейся в 2,5 километра от реактора, начались работы по углублению реки. Тендер на работы выиграла украинская компания «Соби». На это выделят 12 миллионов гривен (почти 32 миллиона рублей).

Французская ассоциация Acro, которая провела исследование по заказу Франкфуртского зоологического общества, предупредила, что строительство E40 «будет иметь радиологическое воздействие на строителей и население». Кроме того, Международная агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рекомендовало оставить нетронутыми загрязненные отложения в Киевском водохранилище, чтобы избежать облучения населения ниже по течению.

Ученые опасаются, что радиоактивный ил, который может подняться из-за строительных работ, загрязнит питьевую воду для миллионов людей в Украине. «Факт того, что они хотят построить плотину и спустить лодки, идущие прямо по дну чернобыльского реактора, — уму непостижимо. Это самая загрязненная часть Зоны отчуждения», — сказал Председатель Acro, физик-ядерщик Дэвид Бойли.

Кроме того, объединение европейских министерств, компаний и неправительственный организаций, включая Save Polesia, WWF и BirdLife, обвинило Украину в нарушении закона, поскольку власти страны не провели оценку воздействия строительства Е40 на окружающую среду.

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