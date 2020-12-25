Сотрудница МИД России похитила из министерства миллион долларов в коробке из-под водки

В 2019 году из МИД похитили «крупную сумму» денег. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на ведомство.

«В 2019 году МИД обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы», — сказали в ведомстве.

РЕН ТВ утверждает, что из министерства похитили один миллион долларов «в разной валюте», а подозреваемую в краже 49-летнюю сотрудницу МИД Наталью Агальцову задержали на следующий день.

По данным телеканала, в конце ноября 2019 года сотрудники российского посольства в Иране получили в коробке из-под водки Absolut 1,5 млн долларов наличными. Деньги доставили в Москву почтой, так как из Ирана нельзя сделать перевод из-за санкций США против этой страны.

19 декабря Агальцова написала начальнице, что у нее поднялось давление и она не выйдет на работу. В этот день в ее кабинете должна была пройти денежная инкассация. Кабинет сотрудницы вскрыли, на столе обнаружили пачки денег. Сотрудники провели ревизию и обнаружили недостачу в один миллион долларов.

На записях с камер наблюдения было видно, как накануне проверки эксперт вышла из своего кабинета с двумя пакетами. На следующий день полиция задержала Агальцову и ее сожителя, Василия Маковоза. На допросе подозреваемая уверяла, что в день получения посылки не стала проверять ее содержимое, а когда ей велели сдать деньги в банк, обнаружила, что в коробке находится не вся сумма. Лишь верхний ряд купюр был номиналом в 100 долларов. Все остальные — в один доллар.

Маковоз на допросе заявил, что женщина пришла домой с пачкой денег и заявила, что у нее проблемы на работе. Деньги она велела спрятать — 149 тысяч долларов оперативники нашли в сейфе у соседа пары.

18 сентября 2020 года уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 УК («Кража») на статью 160 УК («Присвоение или растрата»), а Агальцову отпустили под подписку о невыезде. Установить, где находятся деньги, принадлежащие МИД России, до сих пор не удалось.

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