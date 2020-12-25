Скончался Михаил Леваков, председатель СПК «Гигант»

Сегодня, 25 декабря, рано утром не стало Михаила Петровича Левакова – председателя СПК «Гигант» – хозяйства, которое на протяжении десятилетий занимало лидирующие позиции среди сельскохозяйственных предприятий Бобруйского района.

Родился Михаил Петрович 5 февраля 1958 года в деревне Старокожевка Дрибинского района Могилевской области. Родители, сельские труженики, привили ему любовь к родной земле и уважение к сельскохозяйственному труду. После окончания Горецкой сельскохозяйственной академии по направлению приехал в Бобруйский район в колхоз им. Дзержинского, где за короткое время прошел многие ступени карьерного роста. Около пяти лет работал инженером по сельхозмашинам, после чего его назначили заведующим ремонтными мастерскими, затем трудился в этом же хозяйстве главным инженером. 5 сентября 1985 года был избран руководителем колхоза «Гигант».

Под его руководством колхоз значительно повысил уровень культуры земледелия, что, естественно, отразилось на повышении урожайности сельскохозяйственных культур, увеличил продуктивность в животноводстве. Практически во все деревни хозяйства пролегли асфальтированные дороги, к услугам сельчан появились зубопротезный кабинет, банно-прачечный комбинат, средняя школа со спортивным залом и стадионом. В 1987-м в «Гигант» пришло голубое топливо. Позднее были построены новые животноводческие помещения, пункты технического обслуживания тракторов и автомобилей и другие объекты.

В 1987 году колхоз был награжден Почетным красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за успехи в развитии сельскохозяйственного производства.

Даже в непростые 1990-е годы крупное сельскохозяйственное производство под руководством Михаила Левакова, несмотря на большие трудности, продолжало жить и развиваться. В 1993-м здесь были получены самый большой урожай зерновых в 58 центнеров с гектара и рекордный урожай картофеля в 335 центнеров с каждого из 200 гектаров.

В июле 1999 года Михаил Петрович Леваков был назначен главой Бобруйского районного исполнительного комитета. Прошло еще два года, и Михаил Петрович пожелал вернуться в хозяйство, ставшее для него родным. В марте 2002-го на общем собрании колхоза он вновь был избран председателем «Гиганта». Через год колхоз был реорганизован в сельскохозяйственный производственный кооператив.

В начале 2000-х в «Гиганте» была полностью обновлена линейка техники для посадки и уборки картофеля, механизировали уборку трав и заготовку всех кормов, возвели два завода по очистке, доработке, протравливанию и затариванию в «биг-беги» семян зерновых и зернобобовых, рапса.

Не раз наш СПК выходил победителем и призером рес­публиканского фестиваля-ярмарки «Дожинки». В 2007-м предприятие удостоено звания «Лидер национальной экономики».

Сегодня это хозяйство по-прежнему остается передовым не только на Бобруйщине, но и в Могилевской об­ласти, олицетворяет собой новый тип аграрно-промышленного предприятия ХХІ века.

4 сентября 2018 года Михаил Петрович Леваков был награжден Орденом Почета. Этой высокой награды он был удостоен за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли.

Награжден медалью за трудовые заслуги, орденом Орден святого Даниила за строительство церкви в Малых Бортниках.

В одном из интервью он сказал: «Вся моя жизнь – это работа в сельском хозяйстве. Мне посчастливилось трудиться с приятными и хорошими людьми».

Михаил Петрович работал буквально до последнего дня. В субботу, 5 декабря, он был еще на работе. 6 декабря у него поднялась температура и его забрали в инфекционную больницу. Известно, что у Михаила Петровича было двухстороннее воспаление легких.

Из близких у него остались супруга, две дочери, 4-летняя внучка, родной брат. В Дрибинском районе, откуда Михаил Петрович родом, у него живут 90-летняя мама и сестра.

Похороны запланированы на завтра, 26 декабря. Прощание пройдет в деревне, где он жил, возле конторы. Похоронят Михаила Левакова на кладбище в Больших Бортниках.

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