Счета санатория «Беларусь» в Литве арестованы из-за санкций ЕС: клиент проинформирован

Санаторий «Беларусь» в Друскининкае (Литва) является одним из крупнейших, действующих на территории данной страны.Построен данный санаторий по трансграничному соглашению между Литвой и РБ после сдачи земли в аренду нашей стране на 99 лет.

Основной контингент — граждане Беларуси.

Санаторий до пандемии и введенного карантина на территории страны принимал около 4 тысяч иностранцев, приезжающих каждый год.

Илья Епифанов, руководитель санатория «Беларусь» рассказал об аресте счетов. Они были заблокированы еще 18 декабря 2020 года.

Епифанов: «Нас заранее никто не предупреждал о том, что счета будут арестованы».

Саулюс Абрашкявичюс, представитель банка Swedbank, заявил, что клиент был проинформирован о ситуации и возможных решениях относительно выплаты зарплаты и иных обязательных платежей.

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